Falta menos de um mês para o pontapé de saída do Euro'2020 - primeiro jogo é dia 11 de junho - e já é conhecido o hino oficial da competição. 'We Are the People' é o nome da música que juntou o DJ, compositor e produtor holandês Martin Garrix a Bono Vox e The Edge, dois dos elementos mais carismáticos da banda U2. [Youtube: Martins Garrix]