Depois de uma primeira paragem forçada devido ao surto do coronavírus, o UFC reergueu-se e apontou para o próximo sábado o regresso dos combates, com a reelização de um evento que promete prender as atenções um pouco por todo o Mundo. A VyStar Veterans Memorial Arena, em Jacksonville, será o palco da primeira batalha e o vídeo promocional deixa (muita) água na boca...