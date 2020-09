A carregar o vídeo ...

Ansu Fati sobe definitivamente à equipa principal do Barcelona, anunciou o clube, mostrando que o avançado é uma das apostas do treinador holandês Ronald Koeman. Nesta nova temporada, Ansu Fati envergará a camisola com o número 22, anteriormente entregue a Arturo Vidal, que se transferiu para o Inter Milão.