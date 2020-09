Ansu Fati fez história e a família uma festa: a loucura com o golo do jovem espanhol

A carregar o vídeo ...

A Espanha estreou-se este domingo a vencer na 2.ª edição da Liga das Nações – depois do empate na Alemanha – ao golear a Ucrânia por 4-0 num jogo histórico para Ansu Fati. O avançado de 17 anos tornou-se no mais jovem jogador a marcar pela seleção espanhola, quebrando um recorde que vigorava há… 95 anos! Fati fez o gosto ao pé ao minuto 32, num belo remate à entrada da área, naquele que foi o terceiro golo dos espanhóis. Em casa do jovem jogador, a família celebrou em grande [Vídeo Instagram]