João Félix e André Silva defrontaram-se no FIFA 20, no torneio solidário 'Gamers without Borders', com o futebolista do Atlético Madrid a vencer o duelo. No final os craques falaram sobre a experiência de forma bem humorada. "Antes do jogo pensei que seria mais difícil. Mas durante o jogo percebi que ia ganhar e ganhei, fácil!", disse João Félix que levou 'troco'.