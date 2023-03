Antiga lenda do Brugge elogia Benfica: «Pode competir com as melhores equipas da Europa e talvez surpreender»

A carregar o vídeo ...

Gert Verheyen, 52 anos, antigo internacional belga e lenda do Club Brugge, falou a Record no treino do adversário do Benfica. O ex-avançado, que representou a formação de Brugge entre 1992 e 2006, refere que as águias podem, revela que gostou de ver os seus jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões e Rafa é o jogador do plantel encarnados que mais aprecia. Verheyen vai estar amanhã na Luz a comentar o jogo para a Próximus TV.