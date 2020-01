Antigo árbitro visa Figo: «Não se pode ser tão egoísta...»

A carregar o vídeo ...

Luís Figo protagonizou um momento tenso durante um encontro solidário realizado este domingo em Madrid, quando se mostrou irritado com uma decisão de Rafa Guerrero, um antigo árbitro auxiliar que voltou a assumir a função para essa partida. O desentendimento aconteceu já na fase final, quando o português foi apanhado em fora de jogo, algo que não parece ter-lhe agradado. Seguiu-se depois uma troca de palavras tensa, antes de a dupla se separar. Depois, à noite, no programa Chiringuito de Jugones, da Mega, o referido antigo árbitro falou do caso e considerou que o antigo internacional português mostrou ser egoísta naquele momento.