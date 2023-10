Antigo central do Benfica ri-se durante minuto de silêncio e justifica-se: «Alguns adeptos fizeram piadas...»

A carregar o vídeo ...

Jean-Clair Todibo riu-se… quando menos devia. No jogo entre a Holanda e a França (1-2) de sexta-feira, a contar para a qualificação para o Euro’2024, o central do Benfica foi 'apanhado' pelas câmaras a rir-se no banco de suplentes quando decorria um minuto de silêncio em homenagem ao professor que foi assassinado numa escola em França. O momento não passou despercebido nas redes sociais e o jogador viu-se obrigado a explicar o sucedido. "Dei uma gargalhada nervosa durante o minuto de silêncio, mas não estava de forma alguma a gozar com a situação. O contexto era muito particular, nas bancadas havia muitos adeptos adversários. Alguns deles fizeram piadas e eu ri-me nervosamente. Gostaria de pedir desculpa a quem possa ter ofendido com o riso nervoso. É o mínimo que posso fazer, mas não quero que haja qualquer mal entendido", explicou na conferência de imprensa de antevisão do jogo da seleção gaulesa com a Escócia (amanhã, 20h). (: Twitter)