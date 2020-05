Antigo internacional brasileiro arrasa direção do Flamengo

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional brasileiro Neto arrasou a direção do Flamengo por demitir 62 trabalhadores, entre os quais o motorista, o roupeiro e a rececionista, numa altura de crise devido à pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo que pretende renovar com o treinador português Jorge Jesus, oferecendo-lhe um contrato de 7 milhões de reais. "O senhor (presidente Rodolfo Landim) mandou 62 pessoas embora do Flamengo. O senhor teve coragem de mandar o roupeiro embora, teve coragem de mandar o motorista embora, a rececionista embora... Como é que o senhor faz isso num momento como esse? Um grande clube como o Flamengo, vocês estavam muito soberbos, falei que estavam soberbos de mais, vamos ganhar tudo, vamos fazer tudo... e aí vocês mandam o motorista [embora], que é importantíssimo para os jogadores... E aí você quer pagar 7 milhões de reais ao Jorge Jesus? Vai pra casa do chapéu...", afirmou Neto.