Antigo jogador do Benfica: «Messi para jogar mais do que eu precisa ser campeão mundial»

"Para Neymar jogar mais do que eu, ele tem de ser campeão mundial. Eu tenho personalidade. O Messi, para jogar mais do que eu, tem de ser campeão mundial", afirmou o antigo avançado Edílson, que representou o Benfica durante uma temporada na década de 1990, ainda antes de se sagrar campeão mundial pelo Brasil em 2002. Também Cristiano Ronaldo entrou na comparação: "O Renato [Gaúcho] falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é só força, chuta de direita, de esquerda... Eu sou mais habilidoso do que ele", referiu.