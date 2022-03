Antigo pugilista ucraniano apela ao povo russo e avisa: «Semearam ódio para sempre»

A carregar o vídeo ...

Volodymyr Klychko, antigo pugilista ucraniano, deixou uma mensagem aos cidadãos russos "que ainda estejam capazes de pensar" a pedir para que "sejam corajosos" e salvem o seu país, depois da invasão da Ucrânia por tropas russas. "Não somos nós que fomos à vossa terra! São vocês que matam os nossos filhos, bombardeiam e destroem as nossas cidades e casas. Com ambições imperiais e bárbaras do vosso exército, semearam ódio para sempre", vincou. [Vídeo: Facebook]