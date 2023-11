Antigo vicecampeão mundial dos 800 metros estreou-se na maratona e acabou... a rastejar

A carregar o vídeo ...

Retirado do atletismo profissional desde 2022 - depois de uma carreira na qual foi dos melhores de sempre nos 800 metros -, o polaco Adam Kszczot decidiu este ano lançar-se para um desafio totalmente diferente do que estava habituado, ao estrear-se na maratona, e logo em Nova Iorque, uma das mais duras das mais importantes. Aos 34 anos, o polaco, que foi vicecampeão mundial dos 800 por duas ocasiões e campeão europeu em três na mesma disciplina, até mostrou uma grande capacidade física, mas acabou por colapsar a escassos metros da meta, em total contraste com aquilo que fazia nas duas voltas à pista, onde raramente falhava nos metros finais. Ainda assim, com a ajuda de dois outros corredores, Kszczot fechou com uma marca bastante respeitável de 2:50.09.