Antigos companheiros, agora adversários: Sporting juntou Luís Neto e Souza para um 'frente a frente'

Josef Souza e Luís Neto foram companheiros de equipa no Fenerbahçe em 2017/18, mas amanhã vão estar em lados opostos do campo no Besiktas-Sporting. O clube de Alvalade divulgou esta segunda-feira, nas suas redes sociais, um vídeo de um 'frente a frente' entre os dois, com recordações dos tempos em que atuaram juntos e ainda previsões para a partida da 3.ª jornada da Liga dos Campeões. [Vídeo: Sporting]