António, 94 anos, o Sporting e uma surpresa que chegou ao lar: prepare-se para conter as lágrimas

A carregar o vídeo ...

A história é contada pelo Sporting numa dezena de linhas no Instagram mas fica a anos-luz da emoção que as imagens revelam. "O Sr. António tem 94 anos e reside no Lar da Nossa Senhora do Carmo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Todas as semanas recebe a visita da amiga Joana Mateus, voluntária da instituição, que descobriu que uma das suas grandes paixões é o Sporting. Todas as épocas, o Sr. António acompanha o nosso clube pelo rádio, presente na sua mesa de cabeceira. Dadas as circunstâncias da vida, o Sr. António nunca tinha visitado o novo Estádio José Alvalade, sendo para ele um sonho que um dia isso acontecesse… e aconteceu! O Sporting, em conjunto com Joana Mateus, realizaram o sonho do Sr. António", escreveram na legenda do vídeo publicado. E mais não é preciso dizer... [Vídeo Sporting]