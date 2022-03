Antonio Conte e a situação no Chelsea: «Amo o clube e espero que tudo corra pelo melhor»

A carregar o vídeo ...

Antonio Conte, treinador do Tottenham, comentou esta quinta-feira a situação do Chelsea, que por causa doestá impossibilitado de vender bilhetes ou produtos de merchandising, além de não poder ir ao mercado no verão. O italiano, que trabalhou durante dois anos nos blues, não esconde a tristeza por ver o clube passar por este momento delicado. (Vídeo The Sun)