António Costa marcou presença na Cidade do Futebol esta quarta-feira para desejar sorte à Seleção Nacional no particular de amanhã com a Nigéria e no Mundial do Qatar. O Primeiro-Ministro fez ainda um pedido, em tom de brincadeira, revelando que vai assistir ao vivo aos encontro com a Coreia do Sul e ainda dos 'oitavos' e da final, caso Portugal se apure.