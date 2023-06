António Costa: «Esta seleção já conseguiu o mais importante»

A carregar o vídeo ...

O primeiro-ministro António Costa jantou esta segunda-feira com as internacionais portuguesas que estarão presentes na primeira participação de Portugal num Mundial feminino de futebol. Em declarações ao 'Canal 11', após uma pequena conversa com as jogadoras, António Costa sublinhou o crescimento da modalidade em Portugal e deixou uma mensagem de força para a equipa nacional. [Vídeo: Canal 11]