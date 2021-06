A carregar o vídeo ...

António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense, esteve no programa 'Bem Amigos', da Globo, onde viu uma mensagem do pai, Toni, e não conseguiu evitar as lágrimas: "O meu pai é a minha grande referência, o meu eterno amigo e conselheiro", explicou o técnico do clube brasileiro. (Vídeo Instagram/Globo Esporte)