A carregar o vídeo ...

Antes de um duelo entre Chaves e FC Porto, espreite a conversa com António Rendeiro. Futebolista na década de 60 e 70, representou os dois clubes e tem histórias para contar com algumas figuras do futebol português. Não perca o 'Aqui, jogas em casa' desta semana, uma parceria com o placard.pt.