António Salvador elogiou a equipa de arbitragem que esteve em campo no Sp. Braga-Benfica. Em declarações aos jornalistas no final do encontro, o presidente dos arsenalistas disse que o cartão vermelho a Alexander Bah não deixa dúvidas a ninguém e que o dinamarquês poderia ter mesmo acabado com a época de Pizzi naquele lance.