Na conversa em direto no Facebook com os adeptos do Sp. Braga, António Salvador relembrou como foi o processo da saída de Rúben Amorim para o Sporting. Os leões aceitaram pagar a cláusula de rescisão e o treinador mostrou vontade de sair. [Vídeo: Sp. Braga]