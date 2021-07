A carregar o vídeo ...

Vitorino Antunes, lateral-esquerdo de 34 anos, rescindiu esta quarta-feira contrato com o Sporting. No momento da despedida aos companheiros e membros da equipa técnica, o internacional português não aguentou as lágrimas. Hoje, foi anunciado o seu regresso ao Paços de Ferreira, clube pelo qual assinou para as duas próximas temporadas. [Vídeo: Sporting CP]