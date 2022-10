Ao estilo da WWE: a forma 'louca' como o Fafe anunciou a venda de bilhetes para jogo com o Paredes

A carregar o vídeo ...

O Fafe anunciou a venda dos bilhetes para o jogo com o Paredes, da 5.ª jornada da Liga 3, de uma forma engraçada e bem diferente da habitual. O atual 11.º classificado da Série A da Liga 3 publicou um vídeo nas redes sociais, onde Vince McMahon, antigo CEO da WWE, e a filha Stephanie são os protagonistas, e legendou a conversa como uma 'caça' aos ingressos para o jogo no Municipal de Fafe, que se realiza no domingo, às 15 horas.