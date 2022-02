Ao nível dos maiores do Mundo: River Plate prepara mega transformação no Monumental de Núñez

A carregar o vídeo ...

O Monumental de Núñez é já um dos mais importantes estádios da América do Sul, mas o River Plate está apostado em colocá-lo também a par dos maiores do planeta. Por isso, esta segunda-feira anunciou um ambição plano de renovação, que fará o reduto tornar-se no estádio com maior lotação do continente (passará a ter espaço para 81 mil espectadores), mas especialmente irá muni-lo de condições ao nível dos melhores do mundo. As obras terão duração de 27 meses e um custo aproximado de 40 milhões de euros. Saiba o que vai mudar.