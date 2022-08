Ao serviço do clube e da comunidade: Márcio Sousa, bombeiro e motorista do Famalicão

A carregar o vídeo ...

Apesar de o Estádio Municipal de Famalicão e o quartel dos Bombeiros Voluntários da cidade distarem de apenas 500 metros, a verdade é que há uma pessoa capaz de ‘encurtar’ ainda mais essa distância. E não, não falamos de superpoderes: Márcio Sousa é nada mais nada menos do que o motorista do autocarro do clube e bombeiro voluntário na corporação local. Esta é a história desta semana no 'Aqui, jogas em casa', uma parceria com o placard.pt