Aos 18 anos, Amad Diallo já faz isto pela seleção da Costa do Marfim

Amad Diallo, jovem extremo de apenas 18 anos contratado no último defeso pelo Manchester United à Atalanta, estreou-se este sábado a marcar pela seleção principal da Costa do Marfim - na sua segunda internacionalização com a camisola do seu país -, no triunfo por 2-1 no particular sobre a Burkina Faso. O golo do triunfo surgiu já nos descontos.