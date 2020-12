A carregar o vídeo ...

O antigo jogador do Benfica Óscar Cardozo continua a ser uma máquina imparável de golos. Depois de ter marcado no jogo da 1.ª mão, o avançado paraguaio saiu do banco para bisar frente ao Jorge Wilstermann e garantir o apuramento do Libertad para a fase seguinte da Taça Libertadores.