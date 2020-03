A carregar o vídeo ...

A situação em torno do coronavírus em Itália tem levado as pessoas a reinventarem-se, especialmente nos seus hábitos e na forma como se comunicam. Colegas de equipa no Inter Milão, Lautaro Martínez e Candreva mostram uma forma peculiar de manter o contacto: de uma varanda para a outra... aos berros.