Apanha-bolas aproveita tempo de antena para fazer... um 'túnel' ao guarda-redes

Já assistimos apanha-bolas a 'queimar' tempo porque a equipa da casa está em vantagem no marcador ou porque simplesmente o resultado favorece essa mesma equipa. Mas não é todos os dias que vemos um apanha-bolas a fazer um túnel a um guarda-redes quando este está à procura de uma bola para repor o jogo. Pois bem, aconteceu na última quinta-feira, no encontro entre o Naútico e o Salgueiro, a contar para os quartos de final do Campeonato Pernambucano, em que a turma forasteira acabou por levar a melhor nos penáltis e avançar para a fase seguinte da prova. Karma... [Vídeo: DAZN Brasil]