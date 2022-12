Apanha-bolas brasileira revela momento com Cristiano Ronaldo durante o jogo com a Suíça

A carregar o vídeo ...

Eduarda Mello, apanha-bolas brasileira, foi alvo de um momento curioso com Cristiano Ronaldo , apanhado pelas objetivos dos fotojornalistas durante o Campeonato do Mundo, no embate com a Suíça. Após enviar a bola para o craque português, este sorriu-lhe. "Tinha uns olhos grandes, a olhar na minha alma. Parecia mentira, parecia um robô", revelou a 'gandula' do Qatar'2022, encantada pelo momento "em câmara lenta" com o capitão da Seleção Nacional. [Imagens: ESPN Brasil]