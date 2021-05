Apanha-bolas decisivo na permanência do Elche na Liga espanhola: clube até o homenageou

A carregar o vídeo ...

O Elche assegurou este fim de semana a permanência na Liga espanhola, graças a uma vitória sobre o Athletic Bilbao, numa partida na qual uma das principais figuras foi Juan Carlos... o apanha-bolas! A sua ação foi de tal forma decisiva no golo de Lucas Boyé, que o clube até o homenageou e entregou uma camisola especial. Veja o vídeo da homenagem, mas também o próprio lance do golo, numa jogada na qual o Elche 'jogou'... com um a mais!