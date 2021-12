A carregar o vídeo ...

Afonso Brito é um jovem da formação do FC Porto e destacou-se no clássico (3-1) diante do Benfica com uma entrega de bola rápida que permitiu o golo inaugural de Fábio Vieira . No final, falou aos canais do clube portista, contando como foi essa jogada e revelou ainda as palavras que recebeu de Sérgio Conceição.