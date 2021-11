Apanha-bolas 'goza' com guarda-redes do Aston Villa em momento hilariante

A carregar o vídeo ...

Hannah Hampton, guarda-redes do Aston Villa, viveu um momento insólito na fase final da primeira parte do jogo com o Man. City, quando o apanha-bolas da equipa local decidiu... entrar num modo de brincadeira. Recusou-se dar-lhe a bola e ali ficou, até que 20 e poucos segundos depois... lá lhe deu o esférico. A sua expressão em seguida foi hilariante! No final do jogo, refira-se, o City venceu por 5-0.