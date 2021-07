A carregar o vídeo ...

A primeira etapa da Volta a Portugal do futuro, com 133 quilómetros, corridos em circuito em Águeda, ficou marcada por uma aparatosa queda nos metros finais, da qual resultou a expulsão da prova de Fabio Costa (Efapel), por conta da ação com Carlos Salgueiro (La Alumínios/LA Sport).