Apenas um minuto jogado pelo Sporting e agora na Juventus: Altintop comenta passagem de Demiral pelos leões

Merih Demiral, jogador da Juventus, passou pelo Sporting entre 2016 e 2018, tendo jogado nos juniores e equipa B. Pela equipa secundária dos leões, o defesa turco jogou apenas... um minuto - jogo da Taça de Portugal com o Oleiros. Hamit Altintop, atualmente dirigente da federação da Turquia, falou com os jornalistas antes do confronto entre o Sporting e o Basaksehir e abordou a passagem de Demiral por Portugal.