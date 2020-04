Apertos de mão e muitos sorrisos: Wuhan Zall recebido em festa no regresso a casa

A carregar o vídeo ...

A comitiva do Wuhan Zall regressou a casa mais de três meses depois de ter abandonado a cidade de Wuhan, onde terá começado a pandemia da covid-19, para preparar a nova época da Superliga chinesa. Jogadores e staff técnico da nova equipa de Daniel Carriço - o defesa está ainda em Portugal à espera de visto para viajar para a China - foram recebidos no aeroporto por dezenas de adeptos com muitos sorrisos e houve até direito a vários apertos de mão. [Vídeo: Omnisport]