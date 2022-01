A carregar o vídeo ...

O Boavista começou a preparar a deslocação ao Santa Clara com uma sessão de treino à porta aberta aos adeptos no relvado secundário do Estádio do Bessa e a qual ficou marcada pela efusiva ovação com que as várias dezenas de entusiastas presentes brindaram a formação orientada por Petit após a meia-final da Allianz Cup, disputada frente ao Benfica, e que só ficou definida no desempate por grandes penalidades.