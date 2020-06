A carregar o vídeo ...

O médio Dion McGhee, que esta quinta-feira foi dispensado do Manchester United juntamente com outros oito jovens, está a ser cobiçado por muitos clubes, incluindo Benfica e FC Porto, segundo escreve o 'Daily Star'. Ora, à boleia da notícia dos ingleses, nada melhor do que ver o que vale o jovem de 19 anos.