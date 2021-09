Após estreia aos 60 anos, 'vice' do Suriname foi ao balneário distribuir dinheiro aos adversários e será investigado

A carregar o vídeo ...

Ronnie Brunswijk, vice-presidente do Suriname que ontem se estreou no futebol profissional aos...60 anos, capitaneando a equipa do qual é dono, o Inter Moengotapoe, está envolto em (nova) polémica . No final dessa partida da Liga CONCACAF diante do Olimpia, Brunswijk foi ao balneário do adversário distribuir... dinheiro. O Comité Disciplinar da CONCACAF vai abrir um inquérito de averiguações.