Apostador perdeu 290 mil euros com golo do Chelsea: a cara de Tim Sherwood diz tudo

Um apostador de Birmingham ficou esta quarta-feira muito perto de ganhar mais de 290 mil euros no Super 6, um concurso de apostas ao estilo do totobola, no qual os apostadores são desafiados a acertar no resultado correto. Ora, o apostador em causa acertou cinco resultados (Nott. Forest-Norwich, Bayern Munique-Lazio, Birmingham-Reading, Sheffield Wednesday-Huddersfield e Blackburn-Bristol City) e apenas perdeu o outro por causa do segundo golo do Chelsea diante do At. Madrid, aos 90'+4. Na emissão da Sky Sport, a dor do apostador em causa foi partilhada por todos os que estavam em estúdio, a começar por Tim Sherwood... Note-se que, por ter acertado cinco jogos, Alan Davis ganhou 7 mil euros. Uma pequena consolação...