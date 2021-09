«Aposto que Messi não tem de lidar com isto»: médio da Atalanta esperou para assinar camisolas... e ninguém apareceu

A carregar o vídeo ...

A chegada de Messi ao PSG causou a loucura em França, e a corrida à loja dos parisienses por camisolas não tardou. Marten de Roon, médio da Atalanta, partilhou um momento de boa disposição nas redes sociais: o jogador está na loja do clube italiano e promete que vai "assinar e pagar" os equipamentos com o seu nome às primeiras três pessoas que o forem adquirir... mas ninguém aparece. "Aposto que Messi não tem de lidar com isto", atirou, em jeito de brincadeira. (Vídeo: Twitter Marten de Roon)