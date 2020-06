Apoteose e pirotecnia na festa do Estrela Vermelha: a louca receção ao campeão sérvio

A carregar o vídeo ...

O Estrela Vermelha, onde atua o português Tomané, sagrou-se na semana passada campeão da Sérvia. Este sábado, o clube teve a oportunidade de celebrar o título perante os seus adeptos, no primeiro jogo em casa, no mítico Marakana, após a conquista. Os fanáticos adeptos do Estrela Vermelha presentearam os campeões com uma receção a condizer. [Vídeo: Youtube]