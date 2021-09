Aprenda tudo sobre o teqball, uma das modalidades do Record Challenge Park

A carregar o vídeo ...

É já no dia 25 de setembro que regressa o Record Challenge Park - um dia cheio de desporto que irá acontecer no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa, com entrada grátis. O teqball é umas das modalidades que estará presente e o jornalista Pedro Filipe Pinto mostra-lhe como é que se joga, neste duelo com Luís Santos, um dos maiores craques nacionais. Karoly Henczi, o presidente da federação, revela ainda as expectativas para o futuro do teqball no país.