A carregar o vídeo ...

Enquanto Arda Güler, jovem de 18 anos, estava a ser apresentado no Real Madrid, os colegas do Fenerbahçe assistiam à cerimónia e houve quem não escondesse a emoção e o orgulho por ver Güler a chegar a um dos maiores clubes do Mundo. [Vídeo: Fenerbahçe].