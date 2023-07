Record Internacional Masters Futsal Portimão 2023 reúne as melhores equipas do Mundo: assim foi a apresentação

A carregar o vídeo ...

Decorreu, esta terça-feira, a apresentação da edição de 2023 do Record Internacional Masters Futsal Portimão, o torneio de pré-época que reúne as melhores equipas de futsal do Mundo. De 23 a 27 de agosto, Sporting, Benfica, Sp. Braga, Palma Futsal, Anderlecht Futsal e Kairat Almaty entrarão em ação no Algarve para disputarem o troféu, num total de 9 partidas!