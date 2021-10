Apresentador italiano diz que foi agredido por McGregor e mostra marcas: «Deu-me um soco na boca, é violento e perigoso»

A carregar o vídeo ...

Francesco Facchinetti, apresentador e DJ italiano, denunciou este domingo uma agressão da qual foi alvo, alegadamente da autoria de Conor McGregor. O irlandês está em Roma para o batizado do filho, e depois de já se ter encontrado com José Mourinho na capital italiana , envolveu-se em nova polémica... sem razão aparente. "Às duas e meia da manhã fui atacado pelo senhor Conor McGregor. Deu-me um soco na boca, rachou-me o lábio e provavelmente o nariz. Fez isso sem nenhuma razão. Conversámos durante mais de duas horas, passámos um bom momento. É violento e perigoso, e decidi denunciá-lo", relatou, enquanto mostrava as feridas numa história no Instagram. (Vídeo: Francesco Facchinetti/Instagram)