Apresentadora da NBC desfaz-se em lágrimas após entrevista a jogador que fez doação milionária

Hoda Kotb, famosa apresentadora da NBC, não conseguiu segurar as lágrimas depois de ter entrevistado o quarterback dos New Orleans Saints, Drew Brees, que doou 5 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) ao Louisiana, numa altura em que a pandemia do covid-19 atinge fortemente a região de Nova Orleães, 'casa' de Hoda Kotb durante muitos anos