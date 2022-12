Aproveitar o corpo do adversário é falta de fair-play? Houve um jogador na Arábia Saudita que não se importou

A carregar o vídeo ...

Fran Vélez protagonizou um momento insólito no Al Fateh-Al-Shabab, na 10ª jornada da liga saudita. O futebolista espanhol da equipa da casa viu o polaco Krychowiak caído no chão, agarrado à cabeça. Percebendo que era difícil sair do local onde estava, atirou a bola contra a cabeça do médio experiente, ainda que devagar para... ganhar canto. O árbitro considerou toda a jogada legal e mandou seguir.