Apuramento histórico celebrado de forma insólita: B. M'gladbach terminou o seu jogo e foi para o tablet ver o Inter-Shakhtar

A carregar o vídeo ...

Depois de perder (0-2) com o Real Madrid, o Borussia Mönchengladbach precisava apenas que o encontro entre Inter e Shakhtar Donetsk terminasse com um empate para puderem festejar a qualificação histórica para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Cientes desse pequeno (grande) pormenor, os jogadores da formação alemã reuniram-se numa roda junto ao banco de suplentes e observaram os instantes finais do outro jogo. No final, não faltaram comemorações e muitos sorrisos. [Vídeo: Goal]