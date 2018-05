Aquele momento em que percebes que vais treinar com... Usain Bolt

Os jogadores do Stromsgodset recebiam a palestra do diretor desportivo Jostein Flo, quando este, num momento inesperado, fez a revelação de que um jogador "muito rápido" iria fazer testes com o plantel. Gerou-se um momento de suspense até que pela porta passou Usain Bolt, o antigo velocista jamaicano que agora vai dando uns toques no futebol. No vídeo acima é possível ver a reação dos jogadores da equipa norueguesa quando tudo aconteceu. Afinal de contas... não é todos os dias que se treina com o homem que registou os 100 metros mais rápidos da história (9,58 segundos).